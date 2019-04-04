На Донетчине с подрядчика взыскали штраф в 650 тыс. грн за незаконченный ремонт дома-интерната. Новости

В Добропольском районе (Донецкая обл.) подрядчика заставили уплатить свыше 650 тыс. грн штрафа за незаконченный ремонт дома-интерната для пожилых людей. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования Добропольского отдела Константиновской местной прокуратуры о взыскании с общества с ограниченной ответственностью задолженности по авансового платежам и штрафа в размере более 650 тыс грн.

В прокуратуре напомнили, что в сентябре 2017 года предприятие заключило договор подряда с коммунальным учреждением «Белицкий дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» на работы по реконструкции кровли главного корпуса. Общая стоимость договора составила более 3,5 млн грн.

Заказчиком на счет подрядной организации был перечислен авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ, однако в установленный договором срок работы по ремонту не были выполнены в полном объеме, а неиспользованные более 700 тыс. грн предоплаты не были возвращены заказчику.

«С целью защиты нарушенных интересов государства прокуратура обратилась в суд, который полностью поддержал ее исковые требования», – говорится в сообщении.

Как уточняется, при рассмотрении дела подрядчик оплатил первую часть задолженности в 50 тыс. грн.