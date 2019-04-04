Дебаты на стадионе: В ОПОРЕ дали пояснения. Главная

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты могут пройти на НСК «Олимпийский» за счет средств госбюджета, при условии, что кандидаты договорятся о деталях, а также будут урегулированы отдельные подзаконные акты. Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети «ОПОРА», сообщает «УНН».

«Фактически сценарий, когда кандидаты проводят теледебаты и за счет средств избирательного фонда, и приходят дополнительно на сценарий "Общественного", есть сценарий, что "Общественное", в случае урегулирования отдельных подзаконных актов, может организовать это на стадионе "Олимпийский", как согласились участники второго тура, и это тоже финансируется за счет государственного бюджета. Все сценарии возможны, и кандидаты должны отойти от эмоций. Главное, что прозвучало, что они готовы, и надо сесть и обсудить формат этих дебатов», – отметили в пресс-службе организации.

При этом в «ОПОРЕ» добавили, что согласно законодательству, два кандидата, которые проходят во второй тур, могут брать участие в теледебатах за счет госбюджета. Такое мероприятие проводится в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительность этих дебатов – не менее 60 минут. Программа дебатов формируется организатором, а трансляцию осуществляет общественное телевидение и все каналы готовы сделать это, – на безвозмездной основе.

Есть также закон, который рассматривает дебаты как форму предвыборной агитации. В таком случае кандидаты самостоятельно выбирают форму, программу и место мероприятия. В то же время возможен и третий вариант, когда в результате изменений в некоторые подзаконных актов соглашается формат дебатов за счет средств государственного бюджета, но в другом формате – и другом помещении с привлечением избирателей, сторонников кандидатов.