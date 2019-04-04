НВФ применяют в «Л-ДНР» новейшие образцы военной техники, – ООС. Новости

На неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяют новейшие образцы техники радиоэлектронной борьбы. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают грубо нарушать Минские договоренности и препятствуют деятельности СММ ОБСЕ, применяя новейшие образцы техники радиоэлектронной борьбы», – сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине 1 апреля 2019 года беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ обнаружил примерно в 2 км от неподконтрольного Луганска русскую автоматизированную систему создания помех Р-330Ж «Житель».

«Выявление автоматизированной станции помех российского производства Р-330Ж "Житель", наличие которой неоднократно отмечалось как в средствах массовой информации, так и по сообщениям СММ ОБСЕ, стало очередным доказательством военного присутствия и присутствия российской военной техники в зоне безопасности», – отметили в пресс-центре ООС.

Уточняется, что автоматизированная станция ​​помех Р-330Ж "Житель" российского производства. Обеспечивает автоматизированное выявление, пеленгование и анализ сигналов источников радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, постановку радиопомех переносным и мобильным наземным станциям, систем спутниковой связи, автоматизированное ведение телекодового информационного обмена, ведение картографических данных и прочее.

Автоматизированную станцию ​​помех российского производства Р-330Ж НВФ начали использовать с 2014 года и применяют до сих пор. По предварительным отчетам СММ ОБСЕ, в июня 2016 года речь шла об обнаруженной с помощью БПЛА станции ​​Р-330Ж «Житель» неподалеку Андреевки в 15 км от Донецка, а через 2 недели БПЛА СММ ОБСЕ обнаружил еще одну такую ​​станцию ​​на северо-западе от города Дебальцево . В ноябре 2017 года еще одна станция «Житель» была замечено в Луганской области, в 7 километрах от линии разграничения на территории, неподконтрольной правительству Украины.

Также, по сообщению СМИ, по меньшей мере один такой новейший образец техники РЭБ был уничтожен самими же участниками НВФ в апреле 2018 года в Смелом на неподконтрольной Луганщине.

«Все эти факты свидетельствуют о постоянном присутствии регулярных войск Российской Федерации и применения ими вооружения и военной техники российского производства в оккупированных районах, неподконтрольных правительству Украины», – подчеркнули в пресс-службе.

Фото: пресс-центр ООС