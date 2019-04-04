В ОБСЕ дали ответ на призыв РФ реформировать систему наблюдения за выборами . Новости

Наблюдатели ОБСЕ выполняют свою работу в соответствии с мандатом, согласованным всеми 57-ю государствами-участницами организации. Если все они консенсусом решат изменить данный мандат, тогда ОБСЕ изменит систему наблюдения. Об этом сегодня, 4 апреля, заявил пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер, пишет «УНН».

Такими словами Рамер прокомментировал заявление РФ о необходимости реформирования системы наблюдения ОБСЕ. «Мы работаем и наблюдаем в соответствии с мандатом, который был дан нам всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и мы продолжаем наблюдать в соответствии с этим мандатом. Если 57 государств-участников консенсусом согласятся изменить этот метод, то мы будем действовать в соответствии с новым мандатом. Мы просто действуем в соответствии с имеющимся у нас мандатом», – сообщил он.

Издание отмечает, что сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия настаивает на необходимости реформирования системы наблюдения ОБСЕ после недопуска Украиной российских наблюдателей на президентские выборы.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предварительный доклад наблюдателей ОБСЕ по итогам первого тура президентских выборов в Украине «пестрит констатацией грубейших нарушений».

Напомним, в ОБСЕ заявили, что отсутствие российских наблюдателей в мониторинговой миссии организации на выборах в Украине не стало большой потерей и не ставит под сомнение легитимность наблюдения за голосованием. Послы стран Большой семерки (G7) одобрили выводы ОБСЕ относительно первого тура президентских выборов в Украине, которые показали свободное волеизъявление граждан и конкуренцию между кандидатами. В Евросоюзе назвали выборы президента Украины прозрачными и эффективными.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%. Во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

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