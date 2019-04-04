Интеграция детей-переселенцев: В 7 регионах Украины пройдут открытые уроки футбола. Новости

В апреле в 7 регионах Украины, в том числе в Донецкой области, пройдут занятия для детей по футболу в рамках социального проекта «Открытые уроки футбола». Об этом сегодня, 4 апреля, со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины (ФФУ), передает «УНН».

Так, открытые уроки футбола пройдут:

с 8 по 12 апреля – в г. Терновка (Днепропетровская обл.);

с 11 по 15 апреля – в пгт Березанка (Николаевская обл.);

с 20 по 24 апреля – в г. Арциз (Одесская обл.);

с 26 по 30 апреля – в г. Золочев (Харьковская обл.),

с 29 апреля по 3 мая – в с. Раздол (Запорожская обл.), г. Константиновка (Донецкая обл.), г. Першотравенск (Днепропетровская обл.).

«Мы продолжаем помогать вынужденно переселенным детям из Донбасса и Крыма интегрироваться в местные принимающие громады. В этом году к участию в проекте будут привлечены более 7 тысяч детей и более 800 волонтеров. Футбол – это эффективный инструмент для интеграции детей-переселенцев в местные громады», – сообщил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко на открытии нового сезона проекта, стартовавшего в Запорожье.