Крушение МН-17: ЕСПЧ информировал Россию о подаче в суд исков от 380 родственников погибших. Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил Россию о том, что в суд подали иски 380 родственников погибших во время катастрофы над неподконтрольной украинской власти территорией Донбасса малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом говорится в судебном коммюнике, передает «Интерфакс – Украина».

«ЕСПЧ 3 апреля принял решение передать правительству России два иска – "Айлей против России" (исковое заявление № 25714/16) и "Энглин против России" (исковое заявление № 56328/18)», – сказано в коммюнике.

Кроме того, в документе говорится, что все истцы – родственники погибших в результате авиакатастрофы и являются гражданами различных стран. В частности, речь идет о таких государствах, как Малайзия, Австралия, Бельгия, Канада, Германия, Великобритания и США.

В этих двух исках содержится обвинение в адрес российских властей в том, что Россия нарушила ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека (Право на жизнь), поскольку несет ответственность за крушение самолета и гибель людей, находившихся на борту.

Также истцы считают, что российские власти не смогли провести должного расследования по факту произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что представители Нидерландов и Австралии обсудили на консультациях с российской стороной вопросы правовой ответственности Москвы в связи с катастрофой Boeing на Донбассе в июле 2014 года,

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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