В ФРГ за поддержку НВФ на Донбассе могут лишить гражданства . Новости

Жителей Германии с двойным гражданством могут лишить немецкого гражданства за участие в боевых действиях на стороне террористов. Не исключено, что это будет касаться и тех, кто поддерживает незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе, пишет «DW».

Правительство Германии на заседании 3 апреля одобрило предложение министерства внутренних дел лишать немецкого гражданства совершеннолетних жителей страны с двойным гражданством при установленной участие в боевых операциях за рубежом в составе террористических группировок.

Инициатива немецкого МВД, в первую очередь, направлена ​​на то, чтобы остановить жителей ФРГ с двойным гражданством, которые собираются влиться в ряды «Исламского государства» (ИГ), пояснил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт. Но речь может идти не только об этих террористических группировках, но и о лицах, которые решили воевать на Донбассе на стороне НВФ.

Как пояснил пресс-секретарь МВД Зерен Шмидт, все зависит от конкретного случая, от участия в конкретных операциях на территории иностранных государств. «Прежде всего в фокусе нашего внимания потенциал салафитов, готовых сражаться на стороне "ИГ", но новое правило будет открытым, то есть распространяться на участие в любых террористических операциях за рубежом», – сказал он.

При этом, отвечая на вопрос издания, Шмидт не исключил возможности лишать немецкого гражданства лиц, если в суде будет доказано, что их действия на востоке Украины можно квалифицировать как участие в боевых действиях на стороне террористической группировки.

Он не назвал НВФ «ДНР» или «ЛНР» террористической группировкой, однако процитировал поправки в соответствующий закон. Понятие «террористическая группировка» в нем сформулировано достаточно широко и включает, в частности, «военизированные вооруженные формирования, которые имеют целью нарушение международного права, насильно ликвидировать структуры иностранного государства и создать взамен новые государственные или квазигосударственные структуры».