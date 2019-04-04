Штрафы за ямы: На Донетчине патрульные инспектируют дороги (Видео). Новости

В Донецкой области патрульные полицейские инициировали весенний осмотр автодорог. За недостатки будут наказывать местные власти.

Так, Бахмут (до переименования – Артемовск) – первый город в области, где полиция проверяет состояние автодорог. То, что асфальт не пережил зимы, заметно сразу. Старенькая иномарка местного жителя Юрия не выдерживает езды по ухабам. Мужчина говорит, что меньше бы чинил машину, если бы дороги ремонтировали правильно. «Потому что не могут делать основание. Сначала надо делать основание, а потом уже – асфальт. А у нас все наоборот», – сказал он.

Коммунальщики таки взялись восстанавливать покрытие. Ямы заделывают преимущественно там, где ездит общественный транспорт. Водители автобусов довольны. «Более-менее, нормально. Может быть где-то и требуется ремонт, скажем, по второстепенным дорогам. По главным, в основном, хорошо», – отмечает водитель автобуса Игорь Николаевич.

Правоохранители, совместно с представителями городского совета и коммунальщиками, проинспектировали все улицы. «Обращается внимание, в первую очередь, на состояние дорожного покрытия, состояние и наличие дорожных знаков, а также на состояние и наличие тротуаров, в каких условиях находятся пешеходы», – сообщил старший инспектор отделения безопасности дорожного движения Геннадий Коваленко.

Недостатки нашли и зафиксировали в протоколе. Теперь чиновникам выпишут штраф в размере 1 020 грн. И дадут время все исправить. Если он истечет, а недостатки останутся, виновным придется платить еще 340 грн.

По словам патрульных, кроме Бахмута на такую инспекцию согласились лишь несколько городов. Горсоветы Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки показать свои дороги пока не готовы.

Напомним, в Донецкой области свыше 700 км дорог нуждаются в капитальном ремонте. За 4 года в регионе планируют отремонтировать больше 200 км дорог. Это предусмотрено проектом программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019-2022 гг.

Источник: ТК «Донбасс»

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