Наблюдатели на второй тур выборов президента Украины: Что рассказали в ОБСЕ . Новости

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ пока не получило от стран-участниц организации окончательного количества кандидатов по наблюдению за вторым туром выборов в Украине. Об этом cегодня, 4 апреля, рассказал пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер в комментарии « УНН » .

« Наша миссия остается в Украине и работает там, так что наша основная команда и долгосрочные наблюдатели все еще на месте», – сказал Раймер.

В то же время он заявил, что не уверен, будут наблюдать за выборами во втором туре те же 630 краткосрочных наблюдателей, и по первым туром. « Как я понимаю, мы ожидаем от государств-участников ОБСЕ принятия краткосрочных наблюдателей для второго тура. Я не думаю, что крайний срок для этого уже пришло, поэтому мне не известно окончательное их число, я не уверен, сколько их будет», – отметил пресс-секретарь БДИПЧ.

Он так же сообщил, что не уверен, каким будет процесс аккредитации наблюдателей. « Все заявки на аккредитацию поступают в Центральную избирательную комиссию, поэтому они будут отвечать за аккредитацию наблюдателей», – добавил он.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%. Во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.