Главное – не спешить: В Мариуполе показали, как работают саперы (Видео). Новости

Сегодня, 4 апреля, в Мариуполе (Донецкая обл.) показали, как работают саперы. В Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в противоминной деятельности на площади города для школьников и всех желающих прошла выставка спецтехники с разъяснениями специалистов. На месте побывал и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок.

Мероприятие ко Дню минной безопасности посетили школьники. Для них – тетради, памятки и магниты. А еще – викторина. Детей спрашивали о видах угроз и как себя вести. Отвечаешь правильно – получаешь специальный значок. «Ну, это очень актуально в нашей стране на данный момент. И мы пришли по собственному желанию, чтобы узнать и обезопасить себя как-то», – сказал девятиклассник Даниил.

Специалисты-взрывотехники в полной амуниции и со специальным оборудованием показывали, как работает робот-сапер на дистанционном управлении. Говорят, в их работе главное – не спешить. «Если это самодельное взрывное устройство (СВП), и использовать робота, может быть два часа, может – час, полтора. Нет у нас определенных ограничений во времени», – объяснил сапер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Сикора.

Мариупольчанин Василий Янченко вместе со школьниками удивлялся научным достижениям. «Ну, я посмотрел, как работает. Не видел никогда таких приспособлений. А мины – видел! А вот результат. Вот череп, у меня вмятина в черепе», – поделился он.

Чем больше людей знают об опасности, тем меньше жертв. Поэтому разъяснение – очень важно. «Кроме разминирования есть еще другие составные части гуманитарного разминирования. Это информирование о минной опасности, проведение качественного информирования в школах со взрослыми, с детьми», – сообщил член правления Общественной организации «Ассоциация саперов Украины» Сергей Чуткий.

В правительстве убеждены, что обучать людей беречься от взрывчатых снарядов придется еще долго. «Для того, чтобы избавиться от этого подарка, Украине, по оценкам международных экспертов, понадобится от 10 до 15 лет. И миллионные инвестиции, которые измеряются долларами, а не гривнами», – отметил замминистра иностранных дел Украины.

С начала разминирования иностранные специалисты на Донбассе обнаружили примерно 200 подозрительных и опасных участков. Из них очищенная – примерно четверть. Там нашли и обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов.

Источник: ТК «Донбасс»

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