В школах Мариуполя появятся спортивные площадки на 80 миллионов (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в этом году в 11 школах построят современные спортивные комплексы. Инвестиции в них составят порядка 80 млн грн. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Так, уже сейчас идут работы возле школы № 30. Стоимость реконструкции спортивного комплекса данной школы составляет более 5 млн грн. Здесь будет площадка для мини-футбольного поля с искусственным покрытием, комплекс для воркаута и универсальная площадка для волейбола и баскетбола с акриловым покрытием. Ее посетил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.
По словам заместителя городского головы Александра Кочурина, те объекты, которые появятся в этом году, будут принципиально отличаться по качеству. «На всех многофункциональных площадках предусмотрено акриловое покрытие. Оно долговечнее, травмобезопаснее и устойчивее», – сказал он.
Как отметил мэр, такая современная инфраструктура поможет приобщить подрастающее поколение к спорту. «Сегодня наша задача – воспитать здоровое, спортивное поколение. Я хочу, чтобы возле каждой школы появилось современное спортивное пространство. Ключевое, чтобы наши учителя физкультуры стали агентами изменений. Они должны вдохновляться такими объектами и вдохновлять наших детей», – сказал Бойченко.
Напомним, в Мариуполе, в школе № 47, которая станет опорной, полным ходом идет капитальный ремонт здания и прилегающей территории. Общий бюджет объекта – почти 60 млн грн.
Как сообщалось ранее, самый молодой директор школы Украины работает в Мариуполе. Ему всего 24 года, но за плечами – большой опыт воспитания детей.
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