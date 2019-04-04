На 200 тыс. грн: В «ДНР» пытались провезти антиквариат и ювелирное оборудование. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки пограничники предотвратили 4 попытки незаконной перевозки товаров через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) товаров на пости 200 тыс. грн. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничные наряды Донецкого и Краматорского отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" помешали четырем попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил. Так, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти мужскую и женскую одежду, предметы антиквариата и ювелирное оборудование, на общую сумму почти 200 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Уточняется, что товары были изъяты представителями фискальной службы для оформления дел об административных правонарушениях.

Кроме того, на КПВВ «Новотроицкое» военнослужащие Донецкого пограничного отряда на выезд к неподконтрольной Украине территории обнаружили автомобиль «Тойота» украинской регистрации 2005 года выпуска, номер шасси которого был уничтожен. «По данному факту направлено уведомление в Национальной полиции по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 290 УК "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства"», – добавили в Госпогранслужбе.

Автомобиль был передан сотрудникам полиции.