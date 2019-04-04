Соцзащита переселенцев: В прифронтовой Авдеевке утвердили городскую программу. Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) утвердили городскую Программу социальной защиты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) города на 2019 год. Распоряжение от 03.04.2019 года № 434 «Об утверждении городской программы социальной защиты внутренне перемещенных лиц города Авдеевка на 2019 год», опубликовано сегодня, 4 апреля, на сайте военно-гражданской администрации.

«В основу реализации Программы положен принцип объединения усилий и ресурсов местных органов власти для решения насущных проблем ВПЛ, которые остро нуждаются в социальной защите. Программой предусмотрены мероприятия, осуществляемые на местном уровне с целью социальной, медицинской, психологической поддержки внутренне перемещенных лиц, содействие решению их социально-бытовых проблем», – говорится в документе.

Сообщается, что согласно данным на 1 января 2019 года Единой информационной базы данных ВПЛ, в Авдеевке состоит на учете – 4 363 переселенца, в т. ч.:

пенсионеров – 2 093;

трудоспособных лиц – 1 454;

1 454; лиц с инвалидностью – 126;

детей – 690.

В документе отмечается, что большинство переселенцев, которые переместились в город, нуждаются в материальной, социальной и иной поддержке. В настоящих условиях, именно эта категория населения требует комплексного подхода к решению существующих проблем путем:

правового обеспечения – оказание правовой помощи, повышение уровня правовой грамотности среди ВПЛ;

социально-экономического обеспечения – сохранение гарантий государственного социального обеспечения и защиты ВПЛ, предоставление им материальной поддержки с целью обеспечения нормального уровня жизни и недопущения нищеты, содействие созданию рабочих мест, трудоустройству и самозанятости, обеспечение доступности образовательных услуг;

медицинского обеспечения – сохранение гарантий государственного медицинского обслуживания, предоставления комплексного медицинского обеспечения, оказания психосоциологической помощи ВПЛ;

транспортного обеспечения – предоставление необходимых транспортных услуг, предусмотренных на законодательном уровне;

бытового обеспечения – обеспечение в учреждения бытовой и социальной инфраструктуры;

организационно-информационного обеспечения – проведение информационно-разъяснительных мероприятий и консультаций по вопросам предоставления социальной поддержки ВПЛ.

«Программа направлена на постепенное решение основных проблем, и уменьшение социальной напряженности ВПЛ и членов их семей путем расширения круга социальных гарантий для этой категории. Для достижения основной цели предусмотрено осуществить Мероприятия правового, социального, медицинского и культурно-массового характера», – говорится в документе.

С мероприятиями в рамках выполнения программы можно ознакомиться в приложениях на сайте ВГА Авдеевки.

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