Несмотря на все предосторожности: На Донетчине задержан экс-участник НВФ «ДНР». Новости

В Славянске (Донецкая обл.) полицейские обнаружили местного жителя, который почти 5 лет скрывал свою причастность к незаконным вооруженным формированиям (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, оперативники получили информацию о том, что житель Славянского района 1989 года рождения ранее был участником НВФ, в ходе работы с населением. «Мужчина рассказал, как в апреле 2014 года общался со сторонниками "русского мира", после чего решил присоединиться к ним. Он заступал на "дежурство" на блокпосту, расположенном на въезде в город со стороны Харькова. Его функции заключались в проверке паспортов и других документов граждан, проезжающих в автотранспорте», – говорится в сообщении.

По информации полиции, после начала активной фазы боевых действий мужчина испугался за свою жизнь, и убежал. «Все это время он тщательно скрывал свою причастность к НВФ. Несмотря на все предосторожности, он был задержан правоохранителями. Сейчас проверяются все факты "службы" правонарушителя на боевиков», – добавили в полиции.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» Уголовного кодекса Украины.

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