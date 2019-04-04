Эксперт рассказал, что в Кремле есть два варианта для Донбасса. Новости

Вряд ли Российская Федерация начнет масштабные военные действия на Донбассе. Однако, риск войны есть всегда. Такое мнение высказал международный эксперт Николай Белесков, передает «24 канал».

«В полузамороженном конфликта есть два варианта действий. Или отступать, или удваивать ставки в игре. Чтобы заставить Украину подписать еще какие-то договоренности и выполнить условия, которые хочет Россия. Но крупное наступление – опасный инструмент. Последствия не будут такими, каких бы хотели в Кремле», – считает Белесков.

Он отметил, что силы у России есть. 30 российских батальонов тактических групп сосредоточено вокруг Украины. По его словам, чтобы полностью разбить ВСУ на Донбассе, надо ударить со стороны Харьковской области. Заходить с севера и окружать всю зону операции Объединенных сил. А это уже большая война.

«Вряд ли Кремль пойдет на масштабное наступление на Донбассе. В Кремле считают, что время на их стороне. Или Украина потерпит крах. Или на Западе к власти придут лидеры, которые будут готовы говорить с Москвой и давить на Украину. Поэтому будет продолжаться ситуация постоянной российской угрозы и перманентного конфликта», – сказал эксперт.

По мнению Белескова, к санкциям РФ приспособилась, а их усиления не будет. Чтобы Запад, в частности США, усилили санкции, россияне должны совершить какие-то масштабные действия: пойти на военную эскалацию, вмешаться в выборы.