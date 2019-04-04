8 кубов мусора: В Мариуполе водолазы-спасатели показали, что достают из Кальчика (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) мобильная группа сотрудников спасательной аварийно-водолазной службы горсовета очищает реку Кальчик от мусора. Сегодня, 4 апреля, работы велись на участке от моста в районе улицы Карпинского (Экстрим-парка) до моста в районе проспекта Металлургов, сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя.

«На этом участке образуется особенно большое скопление пластикового мусора. Причина в том, что здесь идет сужение реки и в этом месте сходятся ливневые канализации. В день в этом районе мы выбираем около пяти-шести мешков мусора » , – рассказывает начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай.

По состоянию на сегодняшний день в целом было изъято около 8 кубов мусора. Прежде всего, это пластик, но также спасатели извлекают стеклянные бутылки, шины, а иногда и телефоны с гаджетами. При этом вдоль набережной установлены урны.

Из-за илистого дна приходится находить мусора на ощупь: «Я уже занимаюсь этой работой восемь лет. Поэтому привык работать в различных условиях. В воде я провожу где-то час. Костюм обеспечивает теплоизоляцию и защиту от возможных повреждений», – сказал водолаз Григорий Сиренко.

Сейчас практически все «зеркало» реки очищено. На выходных сотрудники аварийно-водолазной службы начнут работы по очистке акватории моря.