Воины АТО и ООС получили на Николаевщине более 280 земельных участков. Новости

С начала этого года 281 участник боевых действий на Донбассе получили в собственность земельные участки на Николаевщине. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

«В Николаевской области в течение I квартала текущего года 281 участник боевых действий завершил процедуру оформления земли в собственность», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для ведения личного крестьянского хозяйства военные получили 276 земельных участков общей площадью 532,61 га, для садоводства – 5 участков общей площадью 0,5 гектара.

Всего с начала введения инициативы о предоставлении земельных участков участникам боевых действий, в Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области поступило 9 623 заявления от военнослужащих на получение земли. По результатам рассмотрения заявлений землеустроители Николаевщины предоставили участникам боевых действий 7 355 разрешений на разработку документации по землеустройству по отводу земельных участков общей площадью 13 233,37 га.