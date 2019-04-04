Возраст счастья: В Славянске женщины, которым за 50, ломают стереотипы (Видео). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) женщины, которым за 50, ломают стереотипы. Занимаются пилатесом, играют в театре, заводят друзей в Facebook.

Так, 60-летняя Наталья Ременюк выбирает активный образ жизни. По коридорам центра культуры она спешит на занятия по театральному искусству. «Вот я такая – сейчас похудела почти на 12 килограмм», – делится она.

В общественной организации «Возраст счастья» женщины занимаются танцами, скандинавской ходьбой, йогой, пилатесом, ходят в бассейн и боулинг. Вместе с единомышленниками женщина преодолела не только лишний вес. «У меня сын погиб в зоне АТО. Донецкий аэропорт. И я, как говорится, в себя ушла. Ничего мне не надо было. Вы знаете, за все время я там, видимо, в первый раз засмеялась», – говорит участница проекта «Возраст счастья».

В клубе у Натальи много подруг. Все – в возрасте 50+. Сегодня женщины пробуют себя в качестве актрис. Вместо зеркала – камера смартфона. Джинсы, ожерелье и шарф – активистки не только творческие, но и модные. «Буквально вчера я написала "оду джинсам", сама сегодня пришла в джинсах. Для того, чтобы доказать, что женщины в любом возрасте свободны. Мы запланировали уже пару концертных номеров. И даже планируем, что мы будем выступать на большой сцене», – рассказала руководитель студии театрализованных проектов «Грим» Оксана Ткач.

Еще одна участница проекта Татьяна Дунченко – фармацевт на пенсии. Игра в театре для женщины – воплощение детской мечты. «Я подумала – почему бы не попробовать. Это была в первом классе мечта. Пусть в 60 лет оно сбудется. Очень раскрепощает. Вы знаете, я делаю для себя выводы. Как много я не знала в жизни. Я вот только начинаю это познавать», – делится она.

Для участниц проекта здесь – компьютерные курсы, краеведческие путешествия, тренинги. Как рассказала участница Людмила Алексеева, в свои 67 лет овладела современными технологиями и продолжает познавать мир. «Я плачу только через интернет, я не стою в очередях. Общение у меня идет через фейсбук, у меня есть электронная почта. Встречи с депутатами, с художниками, мы посещаем музеи, мы ездим по другим городам. Короче, у нас жизнь настолько интересная – я за всю жизнь не испытала того, что я испытала вот за эти два года», – рассказала женщина.

Вскоре участницы клуба планируют сделать в Славянске фотовыставку собственных портретов. Цель – сломать стереотипы и показать, что красота не имеет возрастных ограничений.

Источник: ТК «Донбасс»