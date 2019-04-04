Взрывоопасный Донбасс: Как живут мирные жители в опасном окружении (Видео). Новости

На Донбассе скрытые мины и растяжки пятый год держат в страхе миллионы людей. Неразорвавшимися боеприпасами усеяны тысячи гектаров земли.

Так, после 5 лет вооруженного конфликта прифронтовую Каменку (Донецкая обл.) не узнать: сотни разбитых домов, инфраструктура полностью уничтожена. «Прямое попадание было людям. Было такое, что за полчаса 25 или 27 домов повредили. У нас здесь ни транспорта нет, ни аптек, ни магазинов – вообще ничего», – говорит местная жительница Галина Манерко.

Здесь осталось всего 11 детей. Единственную спортивную площадку построили сами жители. Трубы и доски собирали в опустевшем поселке. В заброшенные дворы не заходили – это слишком опасно. Растяжки держат в страхе всю Каменку. «Стараются не ходить по заброшенным местам, по посадкам, по полям тоже не ходить, потому что все, что угодно, можно найти», – говорит местный житель Никита Манерко.

Но даже такая осторожность не помогла. Никиту ранило осколками снаряда в 10 метрах от дома. «У меня ранение двух ног, правой руки. Палец сломан и попало мне в левый бок», – сказал он.

За время конфликта на Донбассе, подорвавшись на минах и растяжках, погибли 553 человека. Более тысячи – получили ранения. «Все, кто живет у линии соприкосновения, или бывает поблизости, находятся в потенциальной опасности: они могут наткнуться на мины или боеприпасы, которые не взорвались. Я могу назвать приблизительную цифру – 2 миллиона человек, на жизнь которых так или иначе повлияла загрязненность территории не разорвавшимися боеприпасами», – сообщил глава программы Датской группы по разминированию (DRC-DDG Ukraine) Генри Лич.

Только на подконтрольной украинской власти территории Донбасса, по данным властей, минами загрязнено около 7 тыс. кв. км. Чтобы очистить землю от скрытой угрозы, понадобится от 10 до 20 лет.

За время вооруженного конфликта на Донбассе ранения получили 260 детей. «Фонд Рината Ахметова единственный в Украине системно и масштабно оказывает помощь этим ребятам. Для этого 3 года назад был создан проект "Реабилитация раненых детей"», – рассказала менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Юлия Малич.

Уже проведено более 100 курсов восстановления. Никиту Манерко лечили в санаториях Славянска и Одессы. «Я два раза был на реабилитации от Фонда Рината Ахметова. Там были процедуры, которые мне помогали», – сказал он.

Подросток набирает форму, потому что мечтает стать спасателем. Летом будет поступать в Национальный университет гражданской защиты. «После ранения как-то задумался, чтобы спасать людей», – поделился Никита Манерко.

Источник: ТК «Донбасс»