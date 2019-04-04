Интернет-мошенники: Житель Доброполья потерял свои сбережения. Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) местный житель, заказав через интернет автомобильные шины, сделал полную предоплату за товар. Однако, в итоге остался и без денег, и без товара. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В дежурную часть Добропольского отделения полиции с заявлением о мошенничестве обратился 52-летний местный житель», – говорится в сообщении.

По словам мужчины, в поисках автомобильных шин он наткнулся на заманчивое предложение на одном из интернет-сайтов, и перечислил продавцу 1 672 грн. После нескольких дней ожидания заказчик свой товар так и не получил, а все попытки дозвониться до продавца оказались напрасными. Тогда мужчина понял, что имел дело с мошенником и обратился в полицию.

«По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество", в рамках которого ведутся поиски афериста», – отметили в полиции.

В полиции снова предупреждают граждан о том, что необходимо быть внимательными и осмотрительными, покупая вещи через интернет-сеть. Если возникла необходимость покупки именно через интернет, следует сразу договариваться с продавцами об услуге «наложенный платеж». Это полностью обезопасит заказчика от обмана, поскольку он платит деньги не просто по факту получения товара, но и после проверки технического состояния своего заказа.

Однако, если продавец настаивает на предоплате – лучше сразу отказаться от сделки, поскольку есть большая вероятность того, что заказчик окажется мошенником. «Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами», – добавили в полиции.