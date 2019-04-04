Жители Славянского района сдали в полицию более 10 единиц оружия. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) местные жители за один день сдали правоохранителям более 10 единиц оружия. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в Славянский отдел полиции обратились жители Славянска и Славянского района, которые заявили о том, что хотят добровольно сдать оружие. Отмечается, что люди сдали правоохранителям 6 единиц охотничьего нарезного оружия, 4 единицы охотничьего гладкоствольного оружия и 1 пистолет.

Также, при проверке владельцев оружия было изъято более 500 патронов к охотничьему ружью и 2 единицы холодного оружия, хранящегося с нарушением правил.

В полиции напомнили, что местные жители, которые хотят добровольно «разоружиться», должны звонить по номеру «102». Согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины они будут освобождены от уголовной ответственности.

«В случае, когда оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества будут изыматься принудительно, их владельцам грозит до 7 лет лишения свободы», – добавили в полиции.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области