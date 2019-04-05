Купили заколку – помогли ребенку: Переселенка из Макеевки делает украшения, чтобы вылечить онкобольных детей (Фото). Статьи

В профиле Алены Ткаченко в соцсети Facebook написано «помощь всем, кому могу помочь; делаю изделия из лент для благотворительных ярмарок». Уже более трех лет переселенка из Макеевки рукодельничает, делает украшения для волос – заколки, обручи, повязки. Свои работы она продает в, основном, через интернет, а вот жители столичного Академгородка нередко могут видеть Алену с дочкой на детских площадках микрорайона. «Там, наверное, меня все мамы знают. Если с Ариной идем гулять, обязательно беру органайзер с заколками. Многие интересуются, рассказываю, зачем и почему я это делаю. Люди откликаются, покупают», – говорит 29-летняя собеседница.

Благотворителем стала в Запорожье

До войны Алена жила в Макеевке. Окончив фармакологический факультет Донецкого медицинского университета, работала провизором в аптеках. Встречалась с парнем из шахтерской столицы, за которого в январе 2015-го вышла замуж. «Мы расписались в Краматорске, туда переехали с началом боевых действий. Расписались в присутствие моих родителей и мужа. Свадьба на шестерых. Накануне мы очень переживали, так как наши мамы и папы попали под обстрел по пути из Донецка в Краматорск. Недолго мы тут пожили, уже в начале весны мужа по работе перевели в Запорожье. Здесь мы три года назад стали родителями, недавно нашей дочке исполнилось 3 года», – рассказала переселенка.

Арина подрастала, и Алене хотелось, как и многим мамам, купить красивые украшения для своей длинноволосой принцессы. «Смотрела повязки и заколки для дочки и в итоге попала в одну из благотворительных групп, где все это продавали. Оказалось, что вырученные деньги, мастерица перечисляет на лечение детям. Я подумала, классная идея: и украшения для дочки, и помощь нуждающимся. Помню, что тогда купила всякого разного на 200 гривен. Вот так произошло мое посвящение в благотворители, это были первые деньги, которые я пожертвовала», – поделилась Ткаченко.

Гуляя с дочкой, продавала заколки ради малышки из Николаева

Творчество ради благого дела настолько увлекло Алену, что она тоже решила делать украшения для волос. Муж Виктор поддержал ее начинания. Из семейного бюджета решено было пустить переселенческие выплаты Алены на закупку расходных материалов, а это чуть больше 400 гривен ежемесячно. Она тогда не знала, что со временем сумма расходов увеличится в пять раз!

«Накупила лент и села за работу. Но у меня ничего не получилось, на некоторое время забросила эту идею. Виктор предложил еще раз попробовать и вы знаете, все получилось! Первым ребенком, для которого я собирала деньги от проданных заколок, стала Василиса Пискун из Николаева, у которой был обнаружен острый миелоидный лейкоз. На тот момент малышке не было и года, она всего лишь на 2 месяца младше моей Аришки. Меня тронула фотография девочки, я прониклась ее историей. Знаете, после рождения дочери мне все чаще на глаза стали попадаться группы с просьбами о помощи. То ли раньше их было меньше, то ли я попросту не обращала на них внимания», – говорит собеседница.

Сделав пару десятков заколок и повязок, Алена уложила их в коробку, на которую прикрепила информационную листовку о Василисе и пошла гулять с дочкой по многолюдным улицам Запорожья. «Кто-то давал деньги просто так. Это те, кто верил на слово. Другие же расспрашивали все в деталях, и практически никто не уходил без покупки. Тогда практически все украшения были реализованы. В итоге за две недели уличной торговли мне удалось собрать примерно 5 тыс. грн для Василисы. Это, конечно, капля в море по сравнению с той суммой, которая требовалась. Но благодаря небезразличным людям удалось собрать 4 миллиона. Сейчас с девочкой все хорошо, она жива-здорова», – рассказала она.

Результат вдохновил Алену на новые творения. Уложив дочку спать, она до полуночи работала. В итоге получилось два больших пакета с украшениями. Установив пластиковый стол в единственном парке Запорожья, организовала благотворительную торговлю на майских праздниках. «Благо руководство парка пошло на встречу и не взяло за это с меня ни копейки. Пока я продавала, муж катал коляску, периодически отдавая ребенка, чтобы я могла покормить. Дочке тогда было чуть больше года. В парке я простояла практически все лето на выходных и в праздничные дни», – отметила Алена.

Бывает так, что дети умирают…

Назвать точную цифру, какому количеству детей оказала помощь, Алена не смогла. Около тридцати, а может и больше. Прежде чем выбрать ребенка, Ткаченко тщательно смотрит профили родителей, списывается и созванивается с ними, изучает банковские реквизиты, и, конечно же, выписки из больниц – в этом ей помогает медицинское образование.

«Одним понемногу помогала, а кому-то – больше. Все делала через соцсети. А потом создала свою группу в Viber, добавила туда родителей детей, которым хотела помочь и потенциальных покупателей. Сейчас там 462 человека из разных городов Украины. Сейчас взяла под опеку Артема Капустяна из Донецка. Ситуация в семье из ряда вон. У мальчика ДЦП, он получил травму при родах. Врач сказал, мол, извините, так получилось, с кем не бывает, и поддержать семью отказался. Отец сразу "сделал ноги", когда узнал о диагнозе. Возить на реабилитацию мальчика не представляется возможным, потому что состояние очень тяжелое. Вот как пересекать блокпосты, когда у него каждый день по 40 судорог? Реабилитация в Донецке – недешевое удовольствие. Недавно я собрала им 15 тыс. руб. (это чуть больше 6 тыс. грн). Но для того, чтобы был положительный эффект, реабилитация необходима хотя бы дважды в год. Усугубляет положение дел то, что мальчику нужно спецпитание. У него непереносимость многих продуктов, он поест и тут же рвет. Из-за этого в свои 7 лет Артем весит всего 12 кг. Еле сидит и с трудом держит спину – ему попросту не хватает сил, нет энергии. Артему необходимо специальное питание, полностью расщепленное до аминокислот. Одна банка стоит 400 грн и хватает ее на пару дней. Когда бывала в Донецке, привозила им по 5-6 банок. Покупала на деньги с продажи заколок. Потом врачи сказали, что это питание мальчику не подходит, и посоветовали другое. А оно еще дороже – банка стоит 1,5 тыс. грн», – посетовала благотворительница.

Бывает так, что средства уже почти собраны, а ребенок не доживает до операции. Только в декабре прошлого года трое деток, для которых Алена вела сбор, умерли, причем от одной и той же патологии. «Первой была Ангелина. У малышки была гидроцефалия. Мама от ребенка отказалась и ушла из семьи. За ребенком ухаживали папа и бабушка. Все они жили в больнице. Благодаря землякам, в частности из Facebook-группы "Донецкие киевские", удалось собрать все необходимо – влажные салфетки, подгузники, пеленки, питание и деньги на лекарства. Ежедневно необходимо было от 200 до 600 грн. Врачи делали все возможное, уже была назначена дата операции. Но девочка умерла, ей было всего полтора года», – поделилась Алена грустной историей.

Все силы на помощь особенной женщины, которая скоро родит

Не так давно переселенка вышла из декрета, устроилась недалеко от дома провизором в аптеку, и времени на рукоделие стало меньше. «Уже в 8 утра нужно быть на работе, поэтому не могу позволить себе работать до часу ночи. Заготовки беру в аптеку, и как только находится свободное время, сажусь за работу. Как реагирует на это начальство? Замечательно реагирует! Во время собеседования я узнала, что у директора есть дочка и презентовала ей заколки. Рассказала, зачем я их делаю. Она заинтересовалась, попросила добавить ее в группу. И теперь моя начальница одна из постоянных клиенток», – с нескрываемой радостью сказала она.

Алена не только продает заколки, а еще и собирает одежду, обувь, продукты, бытовую химию для нуждающихся. «У меня есть подруга Яна Дубранова, которая ведет в соцсети группу "Кто, если не мы". Там состоят две сотни семей, в которых растут дети с ДЦП и другими заболеваниями. И чтобы Яну хоть немного разгрузить, я периодически организовываю сборы. Обычно в течение дня небезразличные люди закрывают потребность той или иной семьи», – рассказывает переселенка.

Сейчас Алена взяла под опеку Марину из Житомирской области. «Она особенная – у нее врожденная аномалия обоих ног и отсутствует одна рука. А ей буквально через месяц рожать. Она с мужем живет в центре для престарелых. Ближе к родам я куплю кроватку с комодом-пеленатором, диван для супругов. Марина хочет мультиварку, чтобы готовить в комнате и не выходить каждый раз на общую кухню. Еще Марине положено жилье, ищу юристов, которые помогут выбить хоть какой-то домик в сельской местности. Дело в том, что в детском доме ее "забыли" поставить в очередь на получение государственного жилья. Если будет жилье, то и расходы увеличатся, ведь нужно будет сделать ремонт. С вещами для будущего малыша вопрос решился буквально за неделю – собрала все, что необходимо. Часть у меня дома лежит, что-то у людей. Просто пока нет смысла в отправке частями, хочу уже собрать все и сделать адресную доставку, потому что в селе очень плохо с почтовыми доставками. У Марины кроме мужа никого нет, а она ему, к сожалению, не помощник», – сказал Алена.

Марина

Сейчас у нее для нужд Марины собрано 7 тыс. грн. Время, чтобы реализовать все задуманное, еще есть. Переселенка надеется на помощь небезразличных людей к тяжелой судьбе женщины. Несмотря на врожденный недуг, Марина долгие годы мечтала о ребенке. Уже в мае она и ее любимый супруг станут родителями здорового малыша. «Сейчас с особым рвением делаю украшения – мне очень хочется помочь этой семье, чтобы они могли в комфортных условиях жить и растить своего ребенка», – заключила Алена Ткаченко.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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