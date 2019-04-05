Военнослужащая, шахтер, машинист: Жители Покровска создали ансамбль песни «Дивограй» (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) создан ансамбль песни «Дивограй». Жители города приняли новый коллектив, несмотря на то, что он состоит из любителей, среди участников – шахтер, железнодорожник, военнослужащая, экономист и др.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», история певческого коллектива началась 8 лет назад. Тогда пять девушек и трое парней пели в составе театра песни «Злата». А в 2017 году ребята решили создать свой ансамбль.

Поначалу они называли себя «Покровчанами». Первый концерт состоялся в селе Успеновка. Ребята поставили минимальную стоимость на билеты, всего 20 грн, и люди пришли.

Коллектив не хотел привязываться к названию города, так родилось новое название – «Дивограй». «Мы поем украинские и русские народные песни. В репертуаре композиции на белорусском, польском и английском языках. Стараемся быть разносторонними и удивлять своего зрителя. Однако основное направление – это народные песни», – рассказала участница коллектива Елена Котюн.

Особенность коллектива – все 8 участников не имеют специального музыкального образования. Сама Елена – служащая вооруженных сил Украины. В юности играла на гитаре, пела в хоре Покровского педагогического колледжа. Но потом начались трудовые будни, и к творчеству она вернулась лишь через несколько лет.

Александр Кий в обычной жизни работает помощником машиниста электровоза. В ансамбль пришел случайно, по видеоурокам за неделю освоил гитару и так увлекся, что теперь творчество ставит на первое место. «Иногда бывает тяжело совмещать. Я работаю посменно и приходится выкручиваться: менять смены или брать отпуск без содержания», – говорит Александр.

Александр Передрий работает на шахте «Краснолиманская». «Стараюсь попадать на каждую репетицию. Если работаю в день концерта, то делаю замену выходного», – делится он.

На сцене шахтер уже больше 15-ти лет. Передрий профессионально занимался танцами и теперь он негласный хореограф «Дивограя». «Слежу за осанкой и сценическими движениями всего коллектива», – шутит поющий танцор.

Алла Гриша – менеджер косметической кампании. «Пою я с детства просто для удовольствия. Мне всегда говорили, что из этого особого толка не будет. Пришла сначала в "Злату" ради интереса, без всякого музыкального образования. А теперь так увлеклась, что ансамбль стал второй семьей. И вижу, что в моем пении толк все-таки есть», – рассказывает Алла.

Ирина Свистун – дизайнер-оформитель и звукооператор. «Благодаря своей основной работе я легко разрабатываю эскизы наших концертных костюмов. Учитываю тонкости декора аксессуаров», – поясняет Ирина, которая еще со школы увлеклась хоровым пением, затем училась в музыкальной школе по классу аккордеона и параллельно занималась вокалом.

Домохозяйка Лилия Овсянникова – из поющей семьи: «В семье пели все: мама, тети и бабушки. Сейчас пением занимается моя дочь, благодаря ей я и попала в ансамбль. Решила тоже попробовать свои силы».

Анна Зборщик – экономист. «Работа работой, но душа требует творчества. И сегодня я не представляю свою жизнь без пения и любимого коллектива», – говорит она.

Алексей Галищев работает в торговой сфере. К пению его вернула дочь, которая занимается в театре песни «Златица». Они вдвоем поехали на музыкальный фестиваль в Бердянск. Там на Алексея обратила внимание руководитель «Златицы» и пригласила петь во взрослую группу. «Пение стало частичкой моего сердца. Без "Дивограя" свою жизнь теперь я не представляю», – резюмирует Алексей Галищев.

Сейчас коллектив готовится принять участие в Сорочинской ярмарке., а в конце года планирует попробовать свои силы во всеукраинском фестивале «Щедрик-фест», который проходит в Покровске. Уже сейчас ансамбль начинает серию музыкальных творческих вечеров.

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