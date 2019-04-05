В Украине за год винегрет подорожал на 40%, – эксперт. Новости

В Украине за год винегрет подорожал на 40%. Об этом сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«Составляющие салата на 3-х человек: 250 г картофеля, 150 г свеклы, 130 г моркови, 120 г соленых огурцов, 100 г лука, 50 мл растительного масла», – отметил Дорошенко.

Затем он подсчитал стоимость ингредиентов и сравнил цены февраля 2019 года с ценами февраля 2019 года:

картофель, 250 г. В феврале 2018 года четверть килограмма картофеля стоила 1,7 грн, в феврале 2019 года она обходится в 2,5 грн. За год подорожание составило 47%;

свекла, 150 г, в 2018 году – 1,2 грн, в 2019 году – 1,9 грн. Свекла выросла в цене на 58%;

морковь, 130 г. В 2018 году – 1 грн, в 2019 году – 1,5 грн. Морковь прибавила в цене 50%;

соленые огурцы, 120 г. Прошлый год – 4,9 грн, 2019 год – 5,8 грн. Индекс роста +18%;

лук, 100 г. Февраль 2018 года – 60 коп, через год – 2 грн. Цена выросла в 3,3 раза;

масло подсолнечное, 50 мл. В феврале 2018 года 50 г масла стоило 1,7 грн. В феврале 2019 года 50 г масла стоило 1,8 грн. За год масло подорожало на 5%.

«То есть, за год салат винегрет вырос в цене на 40%, с 11,1 грн в 2018 году до 15,5 грн в 2019 году», – резюмировал эксперт.

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