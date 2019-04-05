На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР». Новости

В апреле в «ДНР» средний размер пенсии составил 5 002 руб. Об этом свидетельствует информация «пенсионного фонда ДНР» о начале пенсионных выплат.

«Начато финансирование выплаты пенсий гражданским пенсионерам и пенсионерам силовых структур. В апреле 2019 года планируется выплатить пенсий 671,9 тыс. гражданам на общую сумму 3 360,7 млн руб.», – говорится в сообщении.

Таким образом средний размер пенсии в «ДНР» составляет 5 002 руб., что в перерасчете по местному курсу валют на 05.04.2019 соответствует 2 093 грн. Это в 2 раза (на 48%) меньше, чем средняя пенсия на подконтрольной украинской власти части Донецкой области.

Как сообщалось ранее, в марте в Донецкой области средний размер пенсии составил 4 025 грн.

Напомним, в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.

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