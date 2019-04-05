Все стабильно: Академик НАН рассказал, что будет с гривной до конца года. Новости

В 2019 году существенных колебаний курса гривны ожидать не стоит. Вероятны незначительные колебания летом, но к осени курс стабилизируется и продержится до конца года. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Богдан Данилишин – министр экономики Украины (2007-2010 гг.), академик НАН Украины, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Он акцентирует, уже на следующий день после первого тура выборов президента Украины (1 апреля) курс гривны существенно укрепился на межбанковском валютном рынке – как по отношению к доллару, так и к евро гривна подорожала на 30 коп. «Скорее всего, это простое совпадение, не имеет отношения к выборам», – предполагает эксперт.

Данилишин дополняет, что за первые 3 месяца 2019 года гривна укрепилась к доллару на 1,8%, к евро – на 3,7%.

«В этом году с курсом складывается ситуация, в значительной мере не типичная для нескольких предыдущих лет. В частности, мы не видим временной, но ощутимой девальвации гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января (2016-2018 годы), иногда задевая и февраль (в 2015 году). Вероятно, ключевую роль сыграло равномерное расходование средств госбюджета в конце года, что произошло впервые за последние 5 лет», – пишет академик.

Выборы в стране не испугали и зарубежных инвесторов. Высокие ставки по облигациям внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) перевесили политические риски. А это, как подчеркивает эксперт, важный фактор для курса гривны. «Вложения нерезидентов в ОВГЗ. За первые 2 месяца прошлого года иностранные инвесторы увеличили свои вложения в украинские государственные ценные бумаги более чем вдвое (в абсолютном выражении – на 6 млрд грн). А за январь-март 2019 года нерезиденты нарастили свои вложения в ОВГЗ в 3,2 раза (в стоимостном выражении – на 13,9 млрд грн)», – пояснил Данилишин.

По его мнению, в ближайшие несколько месяцев, скорее, не следует ожидать «тревожных событий» на валютном рынке Украины. Этому будет способствовать приток валюты от экспортной выручки и снижение расходования валютной массы:

продолжится экспорт сельхозпродукции урожая прошлого года, который был рекордным (зерно, кукуруза, соя, подсолнечник). Благодаря большим объемам экспорта аграрии в очередной раз поддержат курс гривны;

начинается сезонное повышение спроса на продукцию и полуфабрикаты из черных металлов (они второй после сельхозтоваров статьей украинского экспорта);

закупки природного газа весной традиционно снижаются, что соответствующим образом уменьшает спрос на иностранную валюту.

Есть еще один фактор, который может оказать положительное влияние на стабильность гривны в перспективе до конца года. Основные центральные банки мира не планируют повышение ставок и ужесточение монетарной политики. «Относительно Украины это может привести к тому, что часть средств, полученных от погашения краткосрочных ОВГЗ не будет конвертирована в иностранную валюту, а будет реинвестированная в долговые госбумаги нашей страны», – комментирует экономист.

При этом Данилишин напоминает, что в 2019 году объемы погашения Украиной внешнего долга весьма существенные, «и, чтобы не тратить международные резервы НБУ, было бы крайне желательно продолжение привлечения кредитов МВФ и связанного финансирования».

Учитывая риски и перспективы гривны, эксперт считает, что к концу 2019 года следует ожидать ситуацию, аналогичную прошлогодней. «Определенное незначительное колебание в течение второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией. Основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции. Украина все больше становится аграрной страной, поэтому и курс гривны все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее. НБУ последовательно придерживается позиции, что его основная задача уменьшить интенсивность колебаний курса гривны», – заключил он.

Как сообщалось ранее, по мнению аналитиков Forex Club, давление на гривну может усилиться к концу апреля – это будет связано как с проведением второго тура президентских выборов, так и с высокими выплатами по внешнему долгу в первых числах мая. Но резкого скачка вверх ожидать все же не следует.

При этом финансовый эксперт Алексей Кущ прогнозирует падение гривны с начала лета до 28-29 грн за доллар, а к концу года курс национальной валюты значительно ослабеет – как минимум до 30,5 грн/долл., как максимум – 40 грн/долл.

По расчетам Министерства финансов Украины, в среднем за год обменный курс гривны в 2018 году составит – 29,3 грн/долл., в 2019 году – 30,5 грн/долл., в 2020 году – 31 грн/долл.

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