В зоне ООС эксперты рассказывали о минной опасности (Фото). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил 4 апреля прошли мероприятия, посвященные Международному дню просвещения по минной опасности. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил приняли участие в мероприятиях, организованных некоммерческими благотворительными организациями «The HALO Trust», Датским советом по вопросам беженцев – датской группой по разминированию и Швейцарским фондом по противоминной деятельности.

Важным в данном тренинге стало участие военнослужащих Госпогранслужбы из состава Объединенных сил, ведь в первую очередь именно к ним обращаются гражданские лица в случае возможной опасности при пересечении линии разграничения. Для пограничников важно среагировать оперативно и вместе с тем профессионально, чтобы не навредить себе и обезопасить от рисков гражданских лиц.

Знаковыми стали локации занятий. Встречи специалистов в сфере предоставления информации о минной опасности и пограничников прошли как в Мариуполе, так и в непосредственной близости от линии разграничения, в рамках действующего гуманитарного дорожного коридора у КПВВ «Новотроицкое».

Перед КПВВ представители организации пообщались с гражданскими лицами, пересекающими линию разграничения. Они в очередной раз напомнили об опасностях, подстерегающих за пределами официально установленных дорожных коридоров, а также о действиях в случае обнаружения неизвестных предметов, или предметов, похожих на взрывоопасные. С помощью выставочных стендов и раздаточного материала лекторы наглядно продемонстрировали виды мин, гранат и боеприпасов, которые чаще всего находят саперы.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица. Из них погибли 269 гражданских, 27 из них – дети. По данным координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине, на Донбассе от мин и взрывоопасных предметов с начала вооруженного конфликта погибли или были ранены более тысячи мирных жителей.

Читайте также: