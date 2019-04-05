ХК «Донбасс» сравнял счет в финальной серии с «Днепром». Новости

В рамках второго матча финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч хоккейный клуб «Донбасс» на своем льду принимал херсонской «Днепр», сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

После неудачного старта серии «Донбасс» не мог себе позволить уступить второй раз подряд, однако начало матча все равно выдалось непростым и нервным. Свое игровое преимущество хозяевам не удалось конвертировать в голы, что безусловно, давило на подопечных Сергея Витера.

Во второй 20-минутке уже и гости начали остро атаковать ворота Богдана Дьяченко, но кипер «Донбасса» свел на «нет» все усилия соперников. В такой непростой ситуации на помощь, как и водится, пришел капитан команды. Сначала Виктор Захаров забросил шайбу, играя в меньшинстве, а затем оформил дубль за 30 секунд до конца периода.

В заключительной 20-минутке команды обменялись голами в большинстве, что не повлияло на общий итог матча.

Благодаря этой победе «Донбасс» сравнял счет в финальной серии плей-офф – 1:1, которая теперь перебирается в Херсон. Следующая игра – 7 апреля на арене «Фаворит».

УХЛ, финал плей-офф, вторая игра:

«Донбасс» – «Днепр» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), счет серии – 1:1

Шайбы: 1:0 – Захаров (Никифоров – мен.) – 37:16, 2:0 – Захаров (Никифоров) – 39:30, 2:1 – Белоусов (Дунаев, Янышевский – бол.) – 56:55, 3:1 – Коренчук (Манукян – бол. 5х3) – 59:03.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Гончаров – Игнатенко, Григорьев – Жовнир, Воронин – Александров; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Манукян – Захаров (К) – Никифоров, Кирющенков – Разумов – Костиков, Мостовой – Карпенко – Денискин.

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов (А) – Шулешов, Матвиенко – Пугачёв, Декало – Матусевич, Зык – ; Золотухин – Ромащенко (А) – Жвачкин (К), Бондаренко – Дунаев – Янишевский, Коваленко – Сирченко – Макарицкий, Брага – Целогородцев – Тимченко.

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