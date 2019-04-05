В штабе ООС сообщили о взятии в плен участника НВФ. Новости

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В штабе ООС сообщили о взятии в плен участника НВФ

05.04.19 08:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Военнослужащие Объединенных сил сегодня, 5 апреля, взяли в плен участника незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сегодня, 5 апреля, около 01:00, разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл украинских позиций на донецком направлении. Бойцы, несущие службу на наблюдательных постах, разоблачили намерения противника.

В ходе короткого боя противник отступил, украинские военнослужащие взяли в плен участника НВФ. «Пленник – Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826). Сейчас пленного допрашивают соответствующие органы из состава Объединенных сил», – отметили в штабе.

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