В офисе омбудсмена получили информацию о тысяче человек в местах несвободы в «Л-ДНР». Новости

В местах несвободы на неподконтрольной украинским властям части Донбасса находятся около тысячи человек. При этом сведения о таких лицах постоянно обновляются. Об этом сообщает офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает «Радио Свобода».

«Уполномоченному поступила информация об около тысяче человек, которые находятся в местах несвободы на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, по поводу их перевода на подконтрольную правительству Украины территорию. При этом сведения о таких лицах постоянно обновляются», – заявили в офисе омбудсмена.

Как сообщалось ранее, 20 марта в Счастье (Луганская обл.) украинским властям были переданы 60 граждан Украины, находившихся в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории Луганщины.

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