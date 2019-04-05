Волонтер рассказал о проблемах осужденных в одной из колоний Донетчины. Новости

Волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска совместно с руководителем офиса Aгентства ООН по делам беженцев в г. Мариуполь и коллегами из БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») посетили 82-ю Селидовскую исправительную колонию, расположенную в поселке Острый под Марьинкой в 9 км от линии разграничения сторон на Донетчине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, делегация провела встречу с руководством колонии и сотрудниками Государственной миграционной службы.

«На сегодняшний день в колонии отбывают наказание 708 заключенных, большинство из которых родом с неподконтрольной правительству Украины территории. У 283 осужденных отсутствует паспорт, и примерно половина из них находится в риске безгражданства. Только в этом году из колонии, предположительно выйдут на свободу около 60 заключенных, многие из которых захотят вернуться домой, и, вероятнее всего у них будут проблемы при пересечении КПВВ без документов», – написал Каплин.

«Ситуация напоминает замкнутый круг: для паспортизации заключенного необходимо оплатить сборы, а в случае, если ситуация трудная (заключенные с советскими паспортами, не получавшие паспорт как в принципе, или у которых личное дело осталось на неподконтрольной территории) также необходимо пройти ряд судов по установлению факта гражданства и вмешательство адвоката. Однако, государство не предусматривает оплату всех сборов за паспортизацию заключенного, а устроится работать на производство в колонии и зарабатывать деньги заключенный также не может, не имея паспорта», – рассказал волонтер.

Он также сообщил, что делегация несколько часов совещалась на тему того, что могут совместными усилиями сделать для решения данной ситуации. «Очень надеюсь, что решение будет найдено в ближайшее время», – отметил Каплин.