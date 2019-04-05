В Святогорск в госпиталь для ветеранов войны доставили гуманитарную помощь. Новости

В Святогорске (Донецкая обл.) областной госпиталь для ветеранов войны в четверг, 4 апреля, получил гуманитарную помощь от командующего Объединенных сил Сергея Наева.

Сейчас в госпитале восстанавливаются 38 военнослужащих, приехавших из военных госпиталей Часов Яра и Покровска (Донецкая обл.), а также с Харьковщины. Гуманитарную помощь доставили на санитарном автомобиле. В коробках – медицинский инвентарь и спецодежда для персонала.

Принимал груз руководитель областного госпиталя для ветеранов войны Николай Присяжный. По его словам, в этом году в лечебном учреждении прошли реабилитацию более 100 военнослужащих, в 2018 году – 350 бойцов ВСУ.

«Для военнослужащего нормально выспаться несколько дней, нормально поесть спокойно – не в окопе и не в блиндаже, а на нормальной постели, помыться – это уже элемент реабилитации. Мы пошли дальше – когда к военнослужащему приезжают родственники, мы разрешаем ночевать за пределами госпиталя, в округе, имея контакты, – это тоже элемент психотерапии и психологической реабилитации», – рассказал руководитель госпиталя.

«Госпиталь в своем составе имеет три отделения: терапевтическое – 80 коек, кардиологическое – 40 коек и неврологическое – 60 коек. Имеет все необходимые вспомогательные подразделения и лечебно-диагностическую лабораторию, и кабинет функциональной диагностики, и стоматологический, и рентгеновский кабинеты», – добавил Присяжный.

Военнослужащих здесь лечат не менее 15 суток, а при необходимости – до полного восстановления. Сюда на реабилитацию они приезжают из военных госпиталей Донецкой и Харьковской областей.

«Специалисты-психологи предоставляют соответствующую информацию, и мы забираем таких военнослужащих, перемещаем их в комфортные условия и проводим реабилитацию так, чтобы их психологическое состояние было уравновешенным», – сообщил командующий ООС Сергей Наев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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