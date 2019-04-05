Ситуация в пунктах пропуска утром 5 апреля: КПВВ «Гнутово» закрыт на реконструкцию. Новости

Сегодня утром, 5 апреля, КПВВ «Гнутово» закрыт на реконструкцию, работы по обустройству продлятся до 7 апреля. Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,2 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 7450 человек и 985 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6950 человек и 1300 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6415 человек и 1210 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4855 человек и 1175 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 8560 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 120 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 0/20;
- КПВВ «Марьинка» – 0/60;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0/40.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Владлен: «5:38. "Каргилл". Общая на начале моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Сергей: «6:38. Еленовка, машин много. До поворота»;
- «Администратор»: «7:55. Еленовка – конец очереди на повороте, пока движения нет».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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