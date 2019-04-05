Ситуация в пунктах пропуска утром 5 апреля: КПВВ «Гнутово» закрыт на реконструкцию. Новости

Сегодня утром, 5 апреля, КПВВ «Гнутово» закрыт на реконструкцию, работы по обустройству продлятся до 7 апреля. Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,2 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7450 человек и 985 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6950 человек и 1300 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6415 человек и 1210 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4855 человек и 1175 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8560 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 120 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 0/20;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Владлен: «5:38. "Каргилл". Общая на начале моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «6:38. Еленовка, машин много. До поворота»;

«Администратор»: «7:55. Еленовка – конец очереди на повороте, пока движения нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.