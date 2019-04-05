Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса. Новости

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило гуманитарную помощь на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 6 грузовиков с гуманитарной помощью (сантехника и строительные материалы) от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, общим весом 85,9 тонн», – сообщили в Госпогранслужбе.