Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса. Новости

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса

05.04.19 09:12dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило гуманитарную помощь на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 6 грузовиков с гуманитарной помощью (сантехника и строительные материалы) от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, общим весом 85,9 тонн», – сообщили в Госпогранслужбе.

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