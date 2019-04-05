Большие перспективы: Украинские разведчики заняли часть «серой зоны» вблизи Донецка. Новости

Военные ВСУ заняли часть «серой зоны» вблизи неподконтрольного украинским властям Донецка. Разведчики вошли в одну из промзон и обустраивают там позиции. К ней добирались специальной тропой, вокруг которой территория усеяна минами.

Дома в занятом украинскими военными вблизи Донецка населенном пункте частично разрушены. По информации разведчиков, сюда из ближайшего села часто заходили сторонники «ДНР». Дома расположены на высоте, а на их крыше обнаружили укрытие для снайперов противника.

«Тут подъем для стрелка. В основном и скорее всего – для снайпера, в крайнем случае – для наблюдателя, который на крышу вылезет и сверху все контролирует», – говорит военнослужащий ВСУ Роман.

На этой крыше бойцы ВСУ обезвредили несколько растяжек. «Противопехотные мины стоят, крыша прогнивает и одна провалилась вниз, мы ее забрали и "лимонку" забрали оттуда», – сообщил разведчик Сергей.

С собой украинские военные взяли главное – теплые вещи и воду. Сон – короткий между дежурствами и на бетонном полу. Питаются украинские военные армейским пайком нового образца, в котором есть специальное вещество для подогрева еды. Все в темноте и наощупь, чтобы не выдавать себя.

В «серую зону», занятую ВСУ, ранее заходил противник на короткие задания и брали с собой минимум – кроме сигарет с маркировкой «ДНР», вокруг пустые контейнеры от полуфабрикатов российского производства. «Сразу видно, что здесь присутствовали наши "добрые соседи" из-за границы. Их сухпаек, и что самое интересное – изготовлен в июле 2014 года. Написано – Россия, Московская область», – отмечает боец ВСУ Роман.

На новом наблюдательном посту – минимум движения и бойцы ВСУ все время следят за промзоной через тепловизор. Там, где может пройти противник, установили минные ограждения. «Чтобы попасть в это здание, надо будет хоть один из этих ящиков столкнуть. Как только двинешь хоть один ящик, чека в сторону и, соответственно – бум. И мы узнаем, что здесь кто-то в гостях ходит», – рассказал украинский разведчик Роман.

Им необходимо несколько дней продержаться, чтобы сделать безопасной дорогу для пехоты ВСУ. «Это дает нам большие перспективы в будущем по контролю дороги, которая идет на Донецк», – сообщил боец ВСУ Роман.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»