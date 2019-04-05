Сводка из зоны ООС за 4 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских войск:

из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Лебединского;

из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – у Авдеевки;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Песок;

из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Талаковки;

из автоматических станковых гранатометов – в районе Павлополя;

из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов – возле Новоселовки Второй.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял из артиллерийских систем калибром 152 мм взводный опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Новотошковского.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ 9 раз за сутки нарушили перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 109 единиц. Под огнем оказались село Спартак, поселки Жабичево и шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; Докучаевск; села Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка. При обстрелах применялись противотанковые управляемые ракеты, минометы калибрами 82 мм и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Кировска (после переименования – Голубовка, – ред.), поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Смелое и Логвиново. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм».

Напомним, сегодня, 5 апреля, в штабе ООС сообщили о взятии в плен участника НВФ.