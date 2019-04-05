Жители Донетчины сдают правоохранителям боеприпасы и оружие. Новости

В четверг, 4 апреля, житель Мирнограда принес в полицию найденные им патроны, а житель прифронтовой Авдеевки сообщил правоохранителям, что хранит у себя дома незарегистрированное оружие. Оба мужчины будут освобождены от уголовной ответственности в соответствии с ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«В дежурную часть Мирноградского отделения полиции обратился 43-летний местный житель, который сообщил, что принес патроны и хочет их сдать. Мужчина рассказал, что месяц назад он нашел боеприпасы вблизи гаражного кооператива и оставил их у себя. Услышав о том, что сейчас проходит месячник добровольной сдачи оружия, житель Мирнограда решил больше не тянуть и сразу отправился в полицию. В полицию мужчина сдал 44 патрона различного калибра», – рассказали в полиции.

В этот же день Авдеевским правоохранителям о незарегистрированное оружии сообщил 70-летний мужчина. Местный житель рассказал полицейским, что его родственники уехали из города и оставили ему на хранение 2 промысловых карабина и 140 патронов к ним.

«Я увидел объявление о том, что за хранение оружия без соответствующих документов грозит уголовная ответственность, поэтому принес его в полицию», – пояснил мужчина. Мужчина также изъявил желание узаконить данное оружие.

Полицейские напоминают, что незаконное хранение взрывоопасных предметов карается лишением свободы сроком до 7 лет. Однако согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины гражданин, который добровольно сдал оружие, освобождается от уголовной ответственности.