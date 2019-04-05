В Луганске перевернулся грузовик (Фото). Новости

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В Луганске перевернулся грузовик (Фото)

05.04.19 11:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП: перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как отмечают местные жители, авария произошла на рынке «Околица»: перевернулась фура с картошкой.

Также луганчане в местном паблике публикуют фото с места аварии:

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