Забота: На Луганщине полиция информирует пожилых людей о безопасности. Новости

В г. Северодонецке (Луганская обл.) полицейские проводят информационную работу с одинокими пожилыми жителями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее информации, в рамках проведения акции «Забота», которая направлена на обеспечение безопасности пожилых людей от преступных посягательств, участковые офицеры полиции провели рейд среди одиноких северодончан с рекомендациями по собственной безопасности, предотвращению совершения в отношении них тяжких и особо тяжких уголовных преступлений и вопросам насилия в семье.

«Наиболее уязвимыми перед преступниками остаются старики, которые почти не имеют доступа к информации, которая постоянно освещается в сети интернет, учитывая возрастные проблемы со зрением, не видят объявления в общественных местах и изредка общаются с родными. Поэтому, чтобы устранить дефицит полезной информации, участковые офицеры полиции наведываются к одиноким старикам и подробно рассказывают о мерах личной безопасности», – написала Погукай.

«Полицейские вручили информационные буклеты, свои визитки и список "горячих" телефонов города, которые могут понадобиться им в будущем. Мы будем продолжать работу по профилактике правонарушений, однако, обращаемся ко всем жителям города обратить внимание на своих родных и соседей, которые требуют дополнительного внимания и возможно вашей помощи. Расскажите им о мошенниках, о недопустимости обмена денег на дому, о последствиях общения с гадалками и целителями и об опасности, которой они себя подвергают, впуская в дом незнакомцев», – добавила спикер полиции Луганщины.