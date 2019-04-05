Упала и сломала обе руки: На Луганщине спасатели помогли женщине с ограниченными физическими возможностями. Новости

Спасатели Лисичанска (Луганская обл.) 4 апреля помогли женщине с ограниченными физическими возможностями. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что 4 апреля в 13:59 в спасателям поступило сообщение необходимости помочь в открывании входной двери одной из квартир жилой многоэтажки по проспекту Победы.

«Прибыв по указанному адресу, личный состав 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области с помощью пожарной автолестницы попал через окно в квартиру на 4-м этаже, в которой находилась женщина – инвалид, которая упала и сломала обе руки и не могла самостоятельно подняться. Крики о помощи услышала соседка и позвонила спасателям. Спасатели открыли дверь изнутри, вызвали скорую помощь и передали женщину медицинским работникам», – рассказали в пресс-службе.