На Донетчине готовятся регистрировать автомобили в ЦПАУ. Новости

В Донецкой области продолжается работа по расширению и улучшению предоставления услуг через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), открытые в городах, районах и объединенных территориальных громадах. Об этом сообщает Донецкий центр развития местного самоуправления.

Очередной семинар был посвящен вопросам введения государственной регистрации транспортных средств и выдачи удостоверения водителя через ЦПАУ.

Чтобы начать выдачу документов на автомобиль и водительских удостоверений, местные советы должны закупить соответствующее оборудование в ЦПАУ, рассказали в областном департаменте экономики. Его стоимость – 200 тыс. грн. В Доброполье такое оборудование уже закупили. Добропольский ЦПАУ может стать первым в Донецкой области, где введут эту услугу. По состоянию на начало года 10 Центров админуслуг намеревались ввести эти услуги, теперь желающих становится больше.

Как рассказал советник по вопросам регионального развития Донецкого центра развития местного самоуправления Артем Колодезний, на сегодня водительское удостоверение можно получить только в сервисных центрах МВД: в Краматорске, Бахмуте (до переименования – Артемовске), Покровске (до переименования – Красноармейске) и Мариуполе. А зарегистрировать автомобиль или таким же образом, или в мобильном сервисном центре, который по графику выезжает в населенные пункты. Если эти услуги будут доступны через ЦПАУ, это значительно сократит время их получения, потому что не нужно будет ехать в другой город.

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