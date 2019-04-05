По требованию Укринтерэнерго продолжается отключение объектов Воды Донбасса. Новости

В Донецком регионе по требованию поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» продолжается отключение от электроснабжения объектов КП «Компания "Вода Донбасса"», сообщает пресс-служба ДТЭК.

Состоянием на 4 апреля 2019 года от энергоснабжения уже частично отключены два новых объекта КП «Компания "Вода Донбасса"»:

Насосная «Белокузьминовка», Константиновский район, пос. Белокузьминовка;

Подстанция 110 кВ «Клебан Бык», Константиновский район, пос. Клебан Бык;

Частично ограничено электроснабжение - Насосная 1-го подъёма, г. Мариуполь;

Частично ограничено электроснабжение - Насосная 2-го подъема, г. Мариуполь;

Частично ограничено электроснабжение - Насосная 3-го подъема, г. Мариуполь.

В сообщении также отмечается, что в процессе отключения КП «Компания «Вода Донбасса» систематически препятствует выполнению Закона «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электроэнергии:

КП «Компания "Вода Донбасса"» не выполнило самоограничение электроэнергии (раздел 11.5 Кодекс системы распределения);

КП «Компания "Вода Донбасса"» не допустило сотрудников оператора системы распределения на собственные объекты для локального ограничения электроэнергии с территории предприятия (раздел 5.5 ПРРЭЭ).

«Подобные действия со стороны КП "Компания "Вода Донбасса" приводят к фактам бездоговорного потребления электроэнергии. Бездоговорное потребление электроэнергии - это преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 188-1 ККУ ("Кража электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования")», – отметили в пресс-службе.