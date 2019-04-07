В Донецкой области участники АТО получили 2150 разрешений на разработку проектов землеустройства. Новости

В Донецкой области участникам АТО выделили 2150 разрешений на разработку проектов землеустройства.

Земли, общей площадью 4185 га, отдали для садоводства и ведения сельского хозяйства. 676 земельных участков уже находятся в собственности военнослужащих.

«Более всего выделено в Лиманском районе – 224 разрешения на 657 га, Мангушском районе – 208 разрешений, они же и земельные участки, на 552 га. Наименьшее количество – в Ясиноватском районе – 9 земельных участков на 53 га. В Александровском районе – 35 земельных участков на 89 га», – сказал заместитель начальника главного управления Госгеокадастра в Донецкой области Дмитрий Штагер.

Вместе с тем, на сегодня количество ветеранов АТО, которые имеют право на денежные выплаты, выросло и составляет 13 156 людей, а сумма денежных средств на эти цели не изменилась с 2017 года. Так, членов семей погибших было – 135, в этом году уже 142. «Добавляются семьи погибших, добавляются инвалиды, а сумма с 2017 года не увеличивается. Миллион двести как была, так она и остается», – сказал участник АТО Анатолий Володин.

Проблемным остается вопрос и с обеспечением участников АТО жильем. В 14 городах и районах Донецкой области определено 363 человека, которые имеют право на получение денежной компенсации для приобретения жилья.

К сожалению, ресурс помощи у Донецкой области ограниченный. В прошлом году денежную компенсацию получил только один житель региона. На 1 марта Донецкой области было необходимо 417 млн грн для того, чтобы 363 человека получили денежную компенсацию. В бюджете на эту программу заложено на 2019 год 25 млн грн. Когда деньги будут выделены, они будут распределены между областями, а область пропорционально разделит их между городами и районами по количеству заявок.