В ЦИК вышли на финальную стадию приема протоколов с итогами голосования. Новости

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на сегодня, 5 апреля, приняли 188 из 199 протоколов от окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями с итогами голосования на выборах президента.

От 4 окружных избирательных комиссий поступили протоколы с пометкой «Уточненный». В частности, уже передали протоколы с мокрыми печатями от 73 из 101 заграничного избирательного участка.

Напомним, в ЦИК не исключали, что процесс приема протоколов с мокрыми печатями может затянуться до субботы, 6 апреля. Официальные результаты первого тура выборов президента Украины ЦИК должны огласить до 10 апреля.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% электронных протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта. В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей. Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов, на втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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