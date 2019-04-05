Гранатометы, мины и пластид: В «ЛНР» заявили, что нашли схрон с боеприпасами (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) на территории бывшего мясокомбината обнаружен схрон боеприпасов. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», 3 апреля сотрудники «полиции» на территории бывшего мясокомбината, в канализационном колодце, обнаружили и изъяли 4 гранатомета, 2 выстрела к гранатометам, 4 мины, 4 пакета метательных зарядов, 3 кг пластида, 4 гранаты и 1 запал к гранате.

В «МВД» утверждают, что изъятое направлено на экспертизу. Проводится проверка.