Порошенко хочет три этапа дебатов с Зеленским. Новости

Президент Украины Петр Порошенко выступает за три этапа дебатов со своим оппонентом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом он заявил после сдачи медицинских анализов в национальном спорткомплексе «Олимпийский», пишет «Сегодня».

По словам главы государства, кандидаты в президенты должны обсудить подробно самые важные для страны вопросы.

«Было бы хорошо, если бы дебатов было несколько этапов: дебаты о позиции относительно ключевых полномочий главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Дебаты второй этап – по внешней политике. И дебаты третий этап – это по защите конституционных прав и свобод граждан», – сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме вызвал действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Петр Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он отметил, что, согласно закону, дебаты должны проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

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