Порошенко хочет три этапа дебатов с Зеленским. Новости

Президент Украины Петр Порошенко выступает за три этапа дебатов со своим оппонентом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом он заявил после сдачи медицинских анализов в национальном спорткомплексе «Олимпийский», пишет «Сегодня».
По словам главы государства, кандидаты в президенты должны обсудить подробно самые важные для страны вопросы.
«Было бы хорошо, если бы дебатов было несколько этапов: дебаты о позиции относительно ключевых полномочий главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Дебаты второй этап – по внешней политике. И дебаты третий этап – это по защите конституционных прав и свобод граждан», – сказал Порошенко.
Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме вызвал действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Петр Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он отметил, что, согласно закону, дебаты должны проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
Читайте также:
- Порошенко не придет на дебаты на стадион, – народный депутат
- Даю 24 часа: Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадион (Видео)
- Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром, – советник штаба
- Дебаты кандидатов в президенты: У Зеленского назвали их бессмысленными
- В ENEMO прокомментировали вопрос проведения дебатов перед вторым туром выборов в Украине
- Последний бой: Эксперты прокомментировали дебаты между Порошенко и Зеленским
- Порошенко вызвал Зеленского на дебаты
- Дебаты – это не шоу: Порошенко ответил Зеленскому (Видео)
- Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском»: В Центризбиркоме дали разъяснение
- Дебаты на стадионе: В ОПОРЕ дали пояснения
Комментарии