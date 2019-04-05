В России и Беларуси этого нет: Эксперт о выборах президента Украины. Новости

Украина по итогам голосования в первом туре выборов президента показала всему миру пример демократии, чего нет ни в России, ни в Беларуси. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Я бы начал с общей оценки выборов, которые прозвучали от ОБСЕ, как выборов, которые носили демократический характер. Они продемонстрировали соревнования. Никто не мог точно сказать, кто выйдет во второй тур. Одним словом – это нормальный европейский процесс избрания власти в отличие от России и Беларуси», – сказал он.

«Сразу после выборов я читал некоторые мысли и эмоции россиян и белорусов. Они пишут, насколько Украина пошла вперед, насколько мы отличаемся от них: "Мы не можем выбирать, а они выбирают и выбирают свободно, и никто не может сказать: "Ты голосуй за того или за ту". Это все – свободный выбор, и подтверждение ОБСЕ – это хороший знак качества, что Украина является демократичной страной, и мы должны этим гордиться», – продолжил Огрызко.

По его словам, все проблемы, которые переживают украинцы, есть и в других странах мира. «Возьмите Британию – там, что нет проблем? Хватает. Возьмите любую другую страну мира – есть проблемы. Но это – демократия, это настоящий способ избрания своей власти. В России и Беларуси, к сожалению, этого нет», – резюмировал украинский дипломат.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% электронных протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта. В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей. Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов, на втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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