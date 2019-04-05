НСК «Олимпийский» не получал ни одного обращения о проведении дебатов. Новости

НСК «Олимпийский» не получал ни одного обращения о проведении дебатов перед вторым туром выборов президента Украины. Об этом сегодня, 5 апреля, заявил заместитель директора комплекса Виктор Анисимов.
Он заверил, что если такое обращение будет, НСК «Олимпийский» готов его принять и все необходимые технические возможности для проведения дебатов у комплекса есть.
«До сегодняшнего дня мы не получили ни одного официального обращения о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" – ни от Центральной избирательной комиссии, ни от "Общественного телевидения", как организатора дебатов по законодательству, запросов не поступало», – заявил Анисимов.
Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме вызвал действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Петр Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он отметил, что, согласно закону, дебаты должны проходить в эфире «Общественного телевидения», но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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