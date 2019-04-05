Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине. Новости

В России дадут оценку выборов президента Украины, в частности, на предмет легитимности по итогам голосования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российских наблюдателей там нет. Мы оперируем данными международных структур, которые являются профильными по наблюдению за выборами, а также данными, которые поступают от отдельных наблюдателей, работающих там. Безусловно, мы также оперируем данными СМИ... Но все оценки – только после окончания выборного процесса», – сказала она.

По ее словам, делать прогнозы об изменении отношений между Украиной и Россией по итогам первого тура выборов также преждевременно. «Давайте дождемся результатов, поймем, о ком идет речь, и какова может быть программа того или иного кандидата хотя бы после выборов, потому что даже это понять бывает нелегко. Но уже сейчас я могу вам сказать, что вопрос улучшения двусторонних отношений – вопрос не российской стороны», – заявила Захарова.

«Мы являемся соседними государствами, нас связывает история, общая культура, во многом совпадающие взгляды. Есть потребность в развитии отношений», – сказала она.

При этом представитель МИД РФ обвинила украинскую власть в «разрушении правовых оснований… для интенсификации этого сотрудничества и взаимодействия» с Россией. А вопрос улучшения отношений с Украиной адресовала «тому человеку, который станет во главе этого государства».

Напомним, в ОБСЕ заявили, что отсутствие российских наблюдателей в мониторинговой миссии организации на выборах в Украине не стало большой потерей и не ставит под сомнение легитимность наблюдения за голосованием. Послы стран Большой семерки (G7) одобрили выводы ОБСЕ относительно первого тура президентских выборов в Украине, которые показали свободное волеизъявление граждан и конкуренцию между кандидатами. В Евросоюзе назвали выборы президента Украины прозрачными и эффективными.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% электронных протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта. В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей. Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов, на втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов.

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