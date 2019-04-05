В «ДНР»: В Макеевке собираются испытывать взрывчатку. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) будут проводиться испытания взрывчатки. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба «администрации» города.

«5 апреля и с 8 по 12 апреля с 9:00 до 15:00 на территории МакНИИ (Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности – ред.) будут проводиться испытания промышленных взрывчатых веществ», – говорится в сообщении.

Испытания взрывчатки, как уверяют в «ДНР», планируются «для допуска к применению на угольных шахтах».

Напомним, что перед войной на Донбассе работало около 250 шахт, с началом военных действий осталось 150, из них 70% – в «ДНР и ЛНР». Согласно «постановлению совета министров ДНР» от 12.02.2016, на закрытие (реструктуризацию и консервацию) запланированы 22 шахты. Наиболее активно данный процесс шел в 2017 году. В ходе реструктуризации в «ДНР» планируют оставить только 18 рентабельных шахт.